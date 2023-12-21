Üye Girişi
Haberler

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak eşi Prens Harry ile ABD'ye yerleşen eski oyuncu Meghan Markle, bir kahve reklamında figüranlık yaptı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Son zamanlarda ekonomik zorluk yaşadıkları konuşulan çiftten Meghan Markle bir reklam filminde figüran olarak yer aldı.

Kraliyet Ailesi'ne girmeden önce oyunculuk yapan ve cesur sahneleri günümüzde dahi konuşulmaya devam eden Meghan Markle, bir reklam filminde arkada kahve yaparken ve bilgisayarda çalışırken görüldü. Sussex Düşesi, reklamın son kısmında ekranın önüne geçerek esprili bir şekilde videoyu sonlandıran Markle'nin görüntülerine Kraliyet Ailesi'nden nasıl bir tepki geleceği ise merak konusu oldu.

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Meghan Markle Prens Harry Magazin Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title