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Kraliçe II. Elizabeth'in ardından taht savaşları başladı

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Prens Harry ve Meghan Markle saraydan çok uzakta olsalar da Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından oğulları prens, kızlarıysa prens unvanlarını alma hakkına sahip. Taht sıralamasında daha birçok değişiklik geliyor!

Prens Harry ve Meghan Markle saraydan çok uzakta olsalar da Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından oğulları prens, kızlarıysa prens unvanlarını alma hakkına sahip. Taht sıralamasında daha birçok değişiklik geliyor!

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Meghan Markle Prens Harry Magazin Haberler

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