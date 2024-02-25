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Kral 3. Charles'ın Kanser Durumu Tehlikeli Olabilir

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Bir kraliyet uzmanı, Kral 3. Charles'ın kanser durumunun daha tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kral'ın kanser türü açıklanmazken, erken teşhis edildiği ve düzenli tedavi gördüğü belirtildi. Bu durum, veraset planlarının erken başlamasına ve Prens William'ın merkezde yer almasına yol açtı.

Bir kraliyet uzmanı, geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konan Kral 3. Charles'ın durumunun "sanıldığından daha tehlikeli" olduğu konusunda uyardı.

Kanserin türü kamuoyuna açıklanmadı ancak erken yakalandığı ve Kral'ın o günden bu yana düzenli tedavi gördüğü bildirildi.

Bununla birlikte, bildirildiğine göre bu sorun, Kral'ın veraset planlarını planladığından daha erken resmileştirmeye başlamasına ve Prens William'ın bu planların merkezinde yer almasını sağlamasına yol açtı. Ayrıca hastalığının sanıldığından daha ciddi olabileceğine dair söylentileri de ateşledi.

Kraliyet uzmanı ve yazar Tom Quinn, Mirror'a, "Charles, geleceğin kralı olarak William'ın şu anda gerçekleşmekte olan veraset planlamasının merkezinde olduğunun farkında; yetkililer Charles'ın en azından uzun süre sağlıklı kalacağını varsaymışlardı.

Seksenli yaşlarının ortalarında veraset planlamasının başlaması gerekiyordu ama bu artık başladı ve belki de Charles'ın kanserinin sandığımızdan daha tehlikeli olduğunu gösteriyor."

"Veraset planlaması son derece gizli ve hiç kimse Harry'nin bunun bir parçası olacağına güvenmiyor çünkü herhangi bir şekilde küçümsendiğini hissederse ya da hak ettiğinin verilmediğini hissederse doğrudan medyaya koşacaktır." dedi.

PRENS HARRY TAKİPTE

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan Prens Harry'nin otobiyografisi "Yedek", aile üyeleri hakkında bir dizi bomba iddiada bulunması ve babası ile erkek kardeşine ithamlarda bulunmasının ardından kraliyet ailesinde büyük sürtüşmeye neden oldu.

Prens Harry yakın zamanda babasına tedavisi sırasında yardımcı olmak için "geçici" olarak kraliyet ailesine geri dönmeye istekli olduğunu söylemişti.

Sussex Dükü ayrıca bu ayın başında babasına kısa bir ziyarette bulunduktan sonra İngiltere'ye bazı geziler planladığını da doğruladı.

Prens Harry için uzlaşma mümkün, ancak muhtemelen yalnızca babasının kişisel olarak ondan bunu talep etmesi durumunda gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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