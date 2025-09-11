Haberler

Konuşanlar programının yayın tarihi netleşti
Hasan Can Kaya'nın büyük ilgi gören talk show programı Konuşanlar, yeni sezonda Disney+ ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yayın tarihi sonunda açıklandı. İlk bölüm 19 Eylül'de yayınlanacak, 3 Ekim'den itibaren ise her cuma günü yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, YouTube'da yayınlamaya başladığı "Konuşanlar" programıyla kısa sürede fenomen haline gelmiş, ardından Exxen'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Kaya'nın yeni adresinin Disney+ olacağı resmen duyurulmuştu.

İLK BÖLÜM 19 EYLÜL'DE

Transferin ardından en çok merak edilen konu, programın yayın tarihi olmuştu. Yapılan yeni açıklamaya göre, "Konuşanlar" 19 Eylül'de Disney+ ekranlarında seyirciyle buluşacak. İlk bölümün ardından 2. bölüm 3 Ekim Cuma günü yayınlanacak ve sonraki bölümler her hafta cuma günleri platformda yer alacak.

HASAN CAN KAYA'NIN KAZANCI GÜNDEM OLDU

Hasan Can Kaya'nın Disney+ ile yaptığı anlaşmanın maddi boyutu da dikkat çekiyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, komedyenin bu anlaşmadan 325 bin dolar kazanacağı öne sürülüyor. Kaya'nın kazancı hakkındaki bu söylenti, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

