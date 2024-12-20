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Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım

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Kayıp oğlunun 150 gündür bulunamaması üzerine öfkelenen baba Mahmut Aydın, "Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım" Esra Erol'a tepki gösterdi. Bu sözler üzerine bir hayli bozulduğu gözlenen Esra Erol ise "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa, bütün programlar birleşse yine Fatih'i bulamayız" diyerek çıkıştı.

Kayıp oğlu için Esra Erol'un programına başvuran Mahmut Aydın, 150 gündür ses çıkmaması üzerine canlı yayında Esra Erol'a çıkıştı. "Seni biraz kızdıracağım" diyerek söze başlayan baba, beklenmedik bir çıkış yaparak, "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" ifadelerini kullandı.

"EMNİYET VE SAVCILIK BULAMIYORSA..."

Babanın bu çıkışı sonrası stüdyo buz keserken, Esra Erol'dan da sert bir karşılık geldi. "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa, bütün programlar birleşse yine Fatih'i bulamayız" diyen Erol, "Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle, sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek" şeklinde konuştu.

Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıFerhat KILIÇ:

programa arada denk geliyorum, Esra Erol nasıl ünlü oldu gerçekten anlamıyorum. oradakiler sen deme cürretini nereden bulabiliyor.

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Haber Yorumlarınurullah coşkun:

Flash tv de ilk evlendirme programını popülerleştirerek takriben ülke gündeminin 10 yıl meşgul olmasına neden olan kişidir

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Haber YorumlarıKralçıplak:

ÇnGene den TV Ci olur mu

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Haber YorumlarıSogun Nn:

amma bozulmuştur Esra Erol puhahahah

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Haber YorumlarıGüven Korkmaz:

Emniyetin yapamadigini yapiyor bence muge abla??

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Haber YorumlarıKenan Bey:

Madem bütün kayıpları emniyet buluyor, esra erol ve ekibi buldu diye niye bağırıyon emniyet buldu desene.

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Haber YorumlarıHako Sanane:

Bu hareket saygısızca olmuş. Madem öyle başta Müge ye gidecektin.

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Aynı kanal atv olduğu için sorun yok

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Ah Esra ah ne hayaller kurmuştun

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