Komedyen Yalçın Otağ'ın eşi Lale Belkıs'tan duygusal paylaşım
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Ateş Böceği Yalçın olarak ünlenen komedyen Yalçın Otağ'ın eşi Lale Belkıs, ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaparak eşini andı.
'Ateş Böceği Yalçın' olarak ünlenen komedyen Yalçın Otağ, 2014 yılında karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
41 yıllık eşinin vefatıyla sarsılan Lale Belkıs, ölüm yıl dönümünde Yalçın Otağ'ı andı.
"YALÇIN'CIĞIM IŞIKLAR İÇİNDE UYU"
Instagram hesabından fotoğraf albümü paylaşan 84 yaşındaki eski manken, şarkıcı ve oyuncu, "Sensiz dokuz yıl... Yalçın'cığım ışıklar içinde uyu" mesajını yazdı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin