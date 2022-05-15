Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi - Haberler

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Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi

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Kocaeli'nde 20 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Aynur Doğan konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediyeden yapılan konuyla ilgili açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" denildi.

Kocaeli'nde 20 Mayıs'ta Derince Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan Aynur Doğan konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edildi.

Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi

"DETAYLI İNCELEME SONUCU UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Derince Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir." denildi.

Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi

Haberler.com - Magazin

Aynur Doğan, Kocaeli, Magazin, Haberler

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