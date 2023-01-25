Kobra Murat siyasete mi giriyor? Ak Parti'den gelen teklifi neden reddettiğini anlattı

Son zamanlar mal varlığıyla gündemden düşmeyen Kobra Murat lakaplı roman sanatçı Murat Divandiler, Buket Aydın'ın sunumuyla Haber Global'de yayınlanan "40" programına konuk oldu. Renkli kişiliğiyle tanınan Kobra Murat, siyasete girip girmeyeceğiyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"VEKİLLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"

Buket Aydın'ın "Siyasete girmek ister misin?" sorusu üzerine kendisine bir partiden milletvekilliği teklifi geldiğini söyleyen Kobra Murat, "Teklif geldi ama ben kabul etmedim. Ben parkta otururum, ağlarım, gülerim. Kravat ve siyaset benim mizacım değil, hayata bakışım değil. Ben içimden ne geliyorsa onu yaparım. Şu an canlı yayında bile hem ağlar hem gülerim. Hayata hep böyle baktım. Siyasete girdiğin zaman öyle olmaman gerekiyor. Ben hürriyeti seviyorum" dedi.

"AK PARTİ'DEN TEKLİF GELMİŞTİ"

Hangi partiden teklif geldi?" sorusunu da yanıtlayan Kobra Murat, sözlerine şöyle devam etti: "Ak Parti'den teklif geldi. Bir daha gelmesini de istemem. Fuat Oktay'la etkinlikte bir araya geldi. Kibariye de vardı ama biz ön planla olmayalım diye sahne yapmadık. Cumhurbaşkanımızın ilgisi de çok güzeldi."