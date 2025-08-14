Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı

Roman müziğinin renkli siması Kobra Murat, sahne tarzı, düzenli olarak yenilettiği peruğu ve gösterişli tavırlarıyla tanındığı kadar, özel hayatındaki abartılı kutlamalarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerçek adı Murat Divandiler olan ünlü şarkıcı, bu kez kızı Sergül'ün söz töreni ile gündemde.

ALTINLAR VE DÖVİZLER DİKKAT ÇEKTİ

Kobra Murat, sosyal medya hesabından kızı Sergül'ün söz törenine ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, törende takılan altınlar ve euro banknotlarla süslenmiş gösterişli bir şemsiye yer aldı. Sahnede sergilenen bu manzara, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA İKİ FARKLI TEPKİ

Paylaşımlar sonrası kullanıcılar ikiye bölündü. Kimileri takıların ve dövizlerin gerçek olduğuna inanırken, kimileri de "görgüsüzlük" eleştirisinde bulundu. Hatta bazı takipçiler, paraların sahte olduğunu öne sürdü.

KOBRA MURAT TARZINI YİNE KONUŞTURDU

Roman müziğin enerjik ismi, bu gösterişli kutlamayla bir kez daha kendi tarzını ortaya koydu. Kobra Murat, hem sahne hayatında hem de özel günlerde abartılı detaylardan vazgeçmediğini bir kez daha kanıtladı.