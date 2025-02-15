Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Ünlü türkücü Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze konusunda sert bir tavır alacağım

Trump'tan bir tehdit daha: Sert bir tavır alacağım
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kolunu kırdı: Nazara geldik

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, talihsiz bir kaza sonucu kolunu kırdı. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı alçılı kolunu paylaşarak 'Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik' ifadelerini kullandı.

SHOW TV'nin sevilen dizisi ' Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirdiğini "Yine nazara geldik" sözleriyle duyurdu.

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Son Yaz gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, üç sezondur Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Civelek, talihsiz bir kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, kolunu kırdığını şu sözlerle duyurdu:

"KOLUMU KIRDIM"

"Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik"

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kolunu kırdı: Nazara geldik
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Boşanma davalarının seyrini değiştirecek karar
img

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
img

Kazandığı para öyle böyle değil
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGhostyEis:

şu uyuşturucu satıcısını neden hep merak edersin admin????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu

Yapılan eleştirilere daha fazla dayanamadı
Emre Belözoğlu'na Adana'da büyük şok

Emre'ye Adana'da büyük şok
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.