Kızılcık Şerbeti'nin 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Nursema, tüm gerçekleri itiraf ediyor

Kızılcık Şerbeti'nn cuma akşamı yayınlanacak olan 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşi tarafından gerdek gecesinde camdan aşağı atılan Nursema, ailesine tüm gerçekleri anlatıyor. Kısa sürede Twitter'da gündem olan fragman için "Kesin rüyadır" yorumu yapılınca başrol oyuncusu Ceren Karakoç'ta yanıt gecikmedi. Fragmanın rüya olmadığını söyleyen Karakoç, "Bu fragmanda gördüğünüz her şey gerçektir" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 24 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanlı anların yaşandığı dizide Nursema, gerdek gecesi yaşananları ailesine anlatıyor.

NURSEMA GERÇEKLERİ ANLATIYOR

RTÜK tarafından inceleme başlatılan dizinin 19. bölümünde istemediği İbrahim'le zorla evlendirilen Nursema, gerdek gecesi korkunç bir olay yaşadı. "Soyun lan" diye bağıran İbrahim'den korkan Nursema ağlayarak cama koştu. "Gel lan buraya" diyen İbrahim ise Nursema'yı aşağıya itti. Günlerce hastanede yatan Nursema'nın durumu ise ailesinden gizlendi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Nursema, iki ailenin buluştuğu gecede her şeyi itiraf ediyor.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRİYOR

Zorla evlendirilen Nursema, iki ailenin buluştuğu akşamda "Canım anneciğim, canım babacığım. Bu ruh hastası beni camdan aşağı attı. Senin gibi bir annem yok benim. Senin gibi de bir babam yok. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun anne biraz" diyor. Duydukları karşısında şaşkına dönen Fatih, İbrahim'e saldırırken iki aile arasında gerginlik çıkıyor.

CEREN KARAKOÇ: BU FRAGMANDAKİ HER ŞEY GERÇEKTİR

Kısa sürede Twitter'da trend olan fragman için "Kesin rüyadır" ve "Bu sahneler gerçek çıkmayacak" yorumları yapıldı. Dizide Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç ise yorumların ardından Instagram hesabından fragmanı yayınlayarak "Bu fragmanda gördüğünüz her şey gerçektir. Rüya değildir" ifadelerini kullandı.