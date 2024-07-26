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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak

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Rolü bittiği için Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Selin Türkmen, yeni sezonda Kara Dut dizisinde rol alacak. Türkmen dizide Burak Dakak ile partner olacak.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Selin Türkmen'in yeni sezonda yer alacağı dizi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tims&B imzalı Kara Dut dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak. Sırma Yanık'ın yazdığı diziyi Murat Saraçoğlu yönetecek. İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas'ın yer alacağı diziye son olarak Selin Türkmen dahil oldu. Burak Dakak, dizide İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Zuhal'in büyük aşkı Tayfun'un kuzeni Bora'yı oynayacak. Selin Türkmen de Zuhal'in kardeşi, Tayfun'un da sevgilisi olan Aslı rolünü üstlenecek.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak

Ecem Altan
Ecem Altan
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Selin Türkmen Burak Dakak Dizi Kara Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Serkan Taşdemir:

Anca 3 bölüm sürer

19
0
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Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Bir resimde Kırmızı var gibi.

2
5
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Dağıstan:

TV dizilerini izlete izlete gerçek gündemden koparıyorlar. Vatandaşın alım gücü yerlerdeymiş , kıyma 650 lira , makarna 35 lşra olmuş , kimin umurunda..

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0
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1gerceklerinsesi:

Kardeşim daha kız arkadaşımı dönerciye zor götürüyorum eve bakmaktan. Napalım milyonluk manken oyuncu kız haberlerini.

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