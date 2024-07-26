Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Selin Türkmen'in yeni sezonda yer alacağı dizi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tims&B imzalı Kara Dut dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak. Sırma Yanık'ın yazdığı diziyi Murat Saraçoğlu yönetecek. İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas'ın yer alacağı diziye son olarak Selin Türkmen dahil oldu. Burak Dakak, dizide İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Zuhal'in büyük aşkı Tayfun'un kuzeni Bora'yı oynayacak. Selin Türkmen de Zuhal'in kardeşi, Tayfun'un da sevgilisi olan Aslı rolünü üstlenecek.