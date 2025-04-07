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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı konuşuluyordu! Nedeni belli oldu

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı konuşuluyordu! Nedeni belli oldu
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma nedeninin, kendisine gelen başrol teklifi olduğu belirtildi.

Show TV ekranlarında büyük ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ancak şimdi, Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma kararının arkasında kendisine gelen başrol teklifi olduğu açıklandı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı konuşuluyordu! Nedeni belli oldu

YENİ PROJE İÇİN KOLLARI SIVADI

Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil'in projeden ayrılma sebebinin senaryo gereği olduğu söylense de başka bir iddia daha ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti'nde üç sezondur 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, yeni başlayacak bir diziden başrol teklifi aldığı için bu projeye veda edeceği magazin kulislerinde konuşuluyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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