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Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık: Diziye veda ediyor

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Kızılcık Şerbeti'nin başarılı yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç), diziden ayrılıyor. Kırvavaç, Hande Erçel'in başrolünde olacağı 'İki Dünya Bi Dilek' filminin yönetmenliğini üstlenecek.

Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç), diziden ayrılıyor. Başarılı yönetmen, Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren Hande Erçel'in oynayacağı "İki Dünya Bi Dilek" filmini çekecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR

Ketche, ilk bölümden beri yönetmenliğini üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor. Yönetmenin diziden ayrılma nedeni ise yoğun film çekimlerine engel olması.

HANDE ERÇEL BAŞROLDE

Kısa bir süre sonra 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak olan Ketche (Hakan Kırvavaç), Taff Pictures'ın Prime Video için çekeceği 'İki Dünya Bi Dilek' adlı filmin yönetmenliğini yapacak. Filmin başrolünde ise Hande Erçel yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mart ayında çekilmesi planlanan filmin ardından Ketche, başrolünü Ekin Koç'un oynayacağı uzun süredir gündemde olan Barış Manço filmi için hazırlıklara başlayacak.

Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık: Diziye veda ediyor

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Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

habermi şimdi bu Allah aşkına ya

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Napak

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