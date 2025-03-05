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Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi

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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde önemli bir değişiklik gerçekleşti. Diziyi reyting listelerinde üst sıralara taşıyan yönetmen Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç, Kızılcık Şerbeti'ni bıraktı.

Show TV ekranlarında cuma günü fırtına gibi esen Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizinin sevilen yönetmeni değişti.

YENİ YÖNETMEN AYDIN BULUT OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin 4. sezonunun da çekileceği belirtildi. 91 hafta boyunca diziyi çeken kurucu yönetmen Ketche lakaplı Hakan Kırvavaçekibe veda etti. Dizinin yeni yönetmeni Aydın Bulut bugün sete çıktı.

VEDA MESAJI YAYINLADI

ünlü yönetmen yayınladığı veda mesajında "2022 yılından beri çektiğim Kızılcık Şerbeti'ne 91.bölümde veda ediyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV'ye teşekkür ederim. Teşekkürler: We are allways a family (Biz daima bir aileyiz)" cümlelerine yer verdi.

AYDIN BULUT HANGİ DİZİLERİ YÖNETTİ

"Yeditepe İstanbul", "Dila Hanım" ve "Ihlamurlar Altında" dizilerini çeken Aydın Bulut bugün Ünal ev sahneleriyle işbaşı yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi

Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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