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Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi

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Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin afişinde yer almadığını görünce küplere bindi. "Karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur" diye isyan eden Taşaner, Instagram hesabını kapattı.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin olduğu Kızılcık Şerbeti 3. sezona yeni oyuncularıyla başladı. Kaan Taşaner'in 2. sezonun ortasında dahil olduğu dizinin kadrosuna Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik katıldı. Dizinin afişi ise Kaan Taşaner'i küplere bindirdi.

HESABINI SİLDİ

Dizinin afişinde yeni sezon oyuncularından sadece Şebnem Bozoklu'ya yer verildi. Giray rolünü oynayan Kaan Taşaner, afişin yayınlanmasının ardından Instagram hesabından şu sözlerle sitem etti: "Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?" Kaan Taşaner sitem dolu paylaşımın ardından Instagram hesabını sildi.

Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi

EMRAH ALTINTOPRAK'TAN GÜLDÜREN TEPKİ

Eğlenceli kimliğiyle tanınan ve Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in ağabeyi Mustafa'yı oynayan Emrah Altıntoprak da afişe photoshopla kendi fotoğrafını ekleyerek herkesi güldürdü.

Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi

Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kaan Taşaner Televizyon Instagram Magazin

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Yorumlar (3)

ÖzgürÖzgür:

ne kadar oldu diziye gireli yapma Allah aşkına ya başi çekenler varken hele bir dur sirani bekle yaw

8
5
yanıtYanıtla
Olabilir Olamaz:

boşver Kaan

3
0
yanıtYanıtla
Mevlüt Duman:

Kim bu

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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