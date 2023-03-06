Kızılcık Şerbeti'ndeki "kolonya" sahnesine tepki yağıyor! Oyuncu Janset Paçal'dan ağır eleştiri

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki "Alkolsüz kolonya dinimizde haramdır. Alkolsüzü varken ne hacet" denilen sahne izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada gündem olan sahneye tepki gösterenlerin başında gelen oyuncu Janset Paçal, "Kafanıza göre din uydurmasanız keşke. Bu ne ya? Okumuyor mu oyuncu senaryoyu? Sorgulamıyor mu? Ne yapıyorsunuz yahu?" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi 17. bölümündeki kolonya sahnesinden dolayı izleyicilerin tepkisini çekti.

"KOLONYA ALKOLLÜ MÜ?"

Dizinin son bölümünde Nursema'nın müstakbel kayınvalidesi, kardeşleriyle birlikte eve geliyor. Kadınlar biri ikram edilen kolonyayı görünce "Alkollü mü?" diye sorunca evin gelini Doğa da "Tüm kolonyalar alkollü olmuyor mu zaten? diyerek tepki gösteriyor. Alkolsüz kolonya tercih ettiklerini söyleyen genç kadın, "Alkol dinimizde haram, ha içmişsin ha eline sürmüşsün. Alkolsüzü varken ne hacet" diyor. Anne Pembe ise "İçiniz rahat olsun, biz alkolsüz kolonya sipariş etmiştik ama gelemdi henüz. Ama bunun da alkolünü sıfırladık. Tuz bastık içine yani. Rahat rahat dökün" ifadelerini kullanıyor.

JANSET PAÇAL'DAN TEPKİ: NE YAPIYORSUNUZ YAHU?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sahneyi gören izleyiciler "Hastanede her şey alkolle temizleniyor. Böyle bir senaryo olabilir mi?" diye tepki gösterdi. Başarılı oyuncu Janset Paçal ise "Kafanıza göre din uydurmasanız keşke. Bu ne ya? Okumuyor mu oyuncu senaryoyu? Anlamıyor mu? Sorgulamıyor mu? Ne yapıyorsunuz yahu?" dedi.

Janset Paçal