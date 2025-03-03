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Kızılcık Şerbeti dizisinde akıllara zarar çekim hatası

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Büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay'ın kol askısıyla girdiği sahnede yapılan çekim hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, dizinin henüz ilk dakikalarında Pembe'nin odasına girdi. Sağ kolundaki askı ise dikkatlerden kaçmadı.

Burada Nilay, kendi annesinin yaşattığı sorunlarla ilgili Pembe'yle konuşuyordu. Daha doğrusu Pembe kendisine "Bizim ailemizde bu durumlar hoş karşılanmaz" ayarı veriyordu. Pembe'yle konuşması bittikten sonra odadan çıkan Nilay'ın geniş çekime alındığında kolundaki askısının olmadığı fark edildi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde akıllara zarar çekim hatası
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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