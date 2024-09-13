Üye Girişi
Haberler

Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Alev'in ani ölümüyle sarsılan Abdullah ve Kıvılcım; Alev bebek için karşı karşıya geliyor. Hastanede olan Görkem'in hamilelik haberi Ünallar için bomba etkisi yaratıyor. Fatih ve Görkem'in evliliğinin nasıl devam edeceği merakla beklenirken Kıvılcım, hayatının merkezinde bundan sonra Alev bebeğin olacağını söylüyor. Doğa'ya evlilik teklifinde bulunan Giray'ın dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan Şebnem Dönmez'in canlandırdığı gizemli karakterle yakınlaşması tanıtıma damga vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Magazin

Kızılcık Şerbeti Kültür Sanat Televizyon Magazin Eylül Dizi

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

İşte cinayette düğümü çözecek yazışma

 Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
14-15 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Roland Sallai, kimdir? Roland Sallai kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roland Sallai uçak kodu ne? Roland Sallai ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Kötü Kan 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title