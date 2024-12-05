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Kızıl Goncalar'ın "Vahid"i Tolga Tekin diziden ayrılıyor

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"Kızıl Goncalar" dizisinde, bıçaklanıp denize atılan "Vahid" karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Karaktere hayat veren Tolga Tekin'in 31'inci bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi "Kızıl Goncalar" ikinci sezonuyla da pazartesi akşamları izleyicileri ekrana kilitliyor. Ömür Atay'ın yönetmenliğini, Necati Şahin'in senaristliğini üstlendiği dizide her hafta tansiyon daha da yükseliyor.

"VAHİD" DİZİDEN AYRILIYOR

Önceki sezon sonu diziye dahil olan "Vahid" karakteri 29'uncu bölümün sonunda bıçaklanıp denize atıldı. Tolga Tekin'in hayat verdiği Vahid karakterinin akıbeti belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tekin'in Kızıl Goncalar ekibine veda ettiği ve 31'inci bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.

Kızıl Goncalar'ın 'Vahid'i Tolga Tekin diziden ayrılıyor

Diğer yandan dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin ekleneceği belirtildi.

Kızıl Goncalar'ın
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Hiç izlemediğim bir dizi ama çok fazla rteklam pompalıyorlar ve yayınlandığı kanalı görünce, algı amaçlı bir dizi olduğunu düşünüyorum. Dinbdar kesimi sahtekar sapık gibi krili göstermek amaçlıdır muhtemelen

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme84
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bence çok gereksiz ve abartılarla dolu bir karakterdi. Ama Türk dizilerinde şöyle bir hastalık var. İlk sezon tuttu mu absürtleştirebildikleri kadar absürtleştiriyorlar. Belli bir süreden sonra batıyor ve çekilmez bir hal alıyor.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıVEFA:

Dindarım diye geçinenlerin aslında nasıl mundar olduklarını apaçık gösteren takdire şayan bir dizi. Tüm emeği geçenleri KUTLUYORUM.SAĞOLUN VAROLUN!!!

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıbbb yildiz:

belli ki fonlanmış , boyle çok pompalanan herşeyden şüphe edin. nasıl dubai cikolatısını zorla dayatıyorlar, nasıl bu diziyi pompalıyorlar, nasıl chp yi pompalıyorlar hepsi proje....

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMurat Adıgüzel:

bu dizi 29 Ekim'de final yapmıştı zaten

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