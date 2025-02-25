Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıl Goncalar dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Tuğrul Tülek, Bahar dizisine konuk olacak. Tülek, Emre Karayel'in canlandırdığı Tolga'nın kardeşi Tuğra Okaner karakterini oynayacak.

Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'a, Kızıl Goncalar dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Tuğrul Tülek konuk olacak. Dizinin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde Tülek, Emre Karayel'in hayat verdiği Tolga'nın kardeşi Tuğra Okaner'i oynayacak.

Kızıl Goncalar'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde Tuğrul Tülek diziye veda etmişti.

"HADİ BEN KAÇTIM"

Instagram hesabından ekibe veda eden Tülek, "Şunun şurasında kaç seküler kaldı. Son foto: Giderken ifşayı basarım abicim… Tüm ekibe kocaman sevgiler hepinizi seviyorum… Hadi ben kaçtım" demişti.

Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer

BAHAR DİZİSİNE TRANSFER OLDU

Tülek, Kızıl Goncalar dizisinden ayrıldığı gibi Bahar dizisiyle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde Tuğrul Tülek rol alacak. Tuğra Okaner karakteriyle diziye konuk olan Tülek, Emre Karayel'in hayat verdiği Tolga'nın kardeşini oynayacak.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur'a söylemek ile Leyla'nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir.

Çağla, Tolga'nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga'nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder. Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar.

Bahar'ın evinde huzurlu bir akşam yemeği planlanırken, Seren ve Aziz Uras'ın aldığı kararı kabullenemeyen Efsun, duyduklarını içine sindiremez ve soluğu Bahar'ın evinde alır. Saklı kalan gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun'un bu çıkışı, beklenenden çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır.

Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
img

Beşiktaş'ı adeta baştan yarattı
img

Kan donduran cinayette sanık, öldürülen genci suçladı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den çarpıcı çıkış
Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı

Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.