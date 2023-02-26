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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan 'Aile' dizisinin yayın tarihi belli oldu

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Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinin yayın tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti. İşte dizinin yeni yayın tarihi.

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 14 Şubat olarak planlanan yayın tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti. Merakla beklenen yapımın yeni tarihi merak konusuydu.

7 MART'TA EKRANA GELECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir değişiklik olmazsa "Aile" 7 Mart Salı günü seyirciyle buluşacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı dizide, Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan 'Aile' dizisinin yayın tarihi belli oldu

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan 'Aile' dizisinin yayın tarihi belli oldu

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Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ Ay Yapım Aile Magazin Haberler

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