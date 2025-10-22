Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemini karıştırdı. Kısa sürede yayılan haber sonrası Tatlıtuğ cephesinden açıklama geldi.

"ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADI" İDDİASI

Magazin dünyası, Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ hakkında ortaya atılan iddiayla çalkalandı. İddialara göre Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Sosyal medyada hızla yayılan haber kısa sürede gündem olurken, olayla ilgili detaylar merak konusu oldu.

AVUKATI DOĞRULADI

Kıvanç Tatlıtuğ cephesi sessizliğini korurken, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Halil Ateş konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ateş, müvekkilinin kısa süreli bir tutukluluk yaşadığını, ancak durumun bir usul hatasından kaynaklandığını belirtti.

"İTİRAZ SÜRESİ KAÇIRILDI, KISA SÜRELİ TUTUKLULUK YAŞANDI"

Avukat Ateş açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikâyeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni haklarını zamanında kullanamayan müvekkilimiz, usul gereği kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."