Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığı öne sürülen Tatlıtuğ hakkında, avukatından açıklama geldi. Avukat, "Yasal itiraz süresi kaçırıldığı için kısa süreli tutukluluk yaşandı, sonrasında serbest bırakıldı" dedi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemini karıştırdı. Kısa sürede yayılan haber sonrası Tatlıtuğ cephesinden açıklama geldi.

"ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADI" İDDİASI

Magazin dünyası, Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ hakkında ortaya atılan iddiayla çalkalandı. İddialara göre Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Sosyal medyada hızla yayılan haber kısa sürede gündem olurken, olayla ilgili detaylar merak konusu oldu.

AVUKATI DOĞRULADI

Kıvanç Tatlıtuğ cephesi sessizliğini korurken, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Halil Ateş konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ateş, müvekkilinin kısa süreli bir tutukluluk yaşadığını, ancak durumun bir usul hatasından kaynaklandığını belirtti.

"İTİRAZ SÜRESİ KAÇIRILDI, KISA SÜRELİ TUTUKLULUK YAŞANDI"

Avukat Ateş açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikâyeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni haklarını zamanında kullanamayan müvekkilimiz, usul gereği kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüLeyman:

Yatırımda başarı sadece doğru hisse senetlerini seçmekle ilgili değil, sağlam bir stratejiye sahip olmakla da ilgilidir. Prof. LIMUDIA'nın sağladığı doğru yatırım sinyalleri sayesinde portföyümde önemli kazanımlar elde ettim. Onunla çalışmaya başladığımdan beri portföyüm 439.000 doların üzerine çıktı. Yatırım getirilerinizi artırmak istiyorsanız, Telegram (@Mudiatrading) üzerinden ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.