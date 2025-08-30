Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü görüntüleri paylaştı! Benzerlik dikkat çekti

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan oyuncu Mehmet Tan, dizi setinden görüntüler paylaştı. Tan'ın Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliği dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan oyuncu Mehmet Tan'ın dizi setinden paylaştığı görüntülerde Tan'ın Tatlıtuğ'a olan benzerliği dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Kıvan Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan oyuncu Mehmet Tan'ın dizi setinden paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Tan'ın setin kamera arkasından paylaştığı görüntülerde, Tan'ın ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliği dikkat çekti.

