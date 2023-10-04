Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Kurt Efe ile görüntülendi. Minik Kurt Efe ise babasına benzetildi.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti

Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Kurt Efe ile görüntülendi. Minik Kurt Efe ise babasına benzetildi.

"GELECEĞİN KIVANÇ'I"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, hastane çıkışı görüntülenen yakışıklı oyuncu, "Kurt Efe'nin aşısı vardı onun için geldik. Her şey yolunda gidiyor bir problem yok" diye konuştu.

Babasının kucağında görüntülenen minik Kurt Efe ise sarı saçlarıyla kendine hayran bıraktı. Kurt Efe'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Aynı babası gibi" yorumunu yaptı.