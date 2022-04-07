Kıvanç'ın Öpücüğü Sosyal Medyayı Salladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıvanç'ın Öpücüğü Sosyal Medyayı Salladı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Kıvanç'ın Öpücüğü Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 'Kurt Efe'yi kucaklarına almak için gün sayıyor. Baba olma heyecanı saran ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla gündeme oturdu. Tatlıtuğ'un eşinin karnını öptüğü fotoğraf dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paris'te, 2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Son olarak, 8,5 aylık hamile olan Dizer'in çocuğuna vereceği ismin belli oldu.

Bu ayın son haftasında Maslak'ta özel bir hastanede çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile tasarımcı, oğullarına 'Kurt' adını verecek.

Doğuma günler kala Kıvanç Tatlıtuğ ile 8.5 aylık hamile olan eşi Başak Dizer'den çarpıcı bir hamilelik pozu geldi. Tatlıtuğ'un paylaştığı eşinin karnı burnunda haline beğeni yağdı. Baba olmaya hazırlanan Tatlıtuğ, eşinin karnını öptüğü kareye nazar boncuğu emojisi koymayı da unutmadı.

Kıvanç'ın Öpücüğü Sosyal Medyayı Salladı

Snob Magazin / Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Paris, Baba, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title