Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan ve "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" yarışmasındaki tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aybüke Çangal, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Uzun süre platin sarı saçları ve dikkat çekici dudak dolgularıyla bilinen Çangal, son dönemde doğal görünümüne dönüş yaparak takipçilerini şaşırttı.

Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Çangal, kısa sürede gündem olurken, yorumlar adeta yağmur gibi geldi. Takipçileri, "Tanıyamadık, bambaşka biri olmuş" ve "Bu kim, Aybüke'ye hiç benzemiyor" gibi ifadelerle şaşkınlıklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise "Doğal hali çok daha zarif, filtreye bile gerek kalmamış" yorumlarıyla ünlü ismin yeni imajını övdü.

Kısmetse Olur sürecinde iddialı tavırlarıyla tanınan Aybüke Çangal'ın sadeleşme kararı, sosyal medyada "doğallığa dönüş cesareti" olarak değerlendirildi.