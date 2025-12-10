Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' yeni sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı ancak ilk bölümlerden itibaren tartışmalı anlar gündeme gelmeye başladı. Programın yarışmacılarından Ayla, sevgilisi Cemal'in sinirlenip duvara yumruk attığı bir anı anlatırken kurduğu cümlelerle büyük şaşkınlık yarattı.

"KEŞKE BANA YAPSAYDI" SÖZÜ İNFİAL YARATTI

Ayla, Cemal'in öfkeyle duvara yumruk atmasından kendisini sorumlu tuttuğunu söyleyerek "Keşke bana yapsaydı" ifadelerini kullandı. Yarışmacının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Ayla'nın açıklamalarını sağlıksız ilişki algısını normalleştirmek olarak değerlendirerek programı ve yapımcıları eleştirdi.

PERİNAZ'DAN MUSTAFA'YA TOKAT

Önceki gün de gelin adayı Perinaz, tanıma yolunda olduğu Kerem ile tartışma yaşayan damat adayı Mustafa ile karşı karşıya gelmişti. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Perinaz, Mustafa'ya tokat atmıştı.