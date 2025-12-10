Haberler

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Güncelleme:
'Kısmetse Olur' yarışmacılarından Ayla'nın sevgilisi Cemal'in duvara yumruk atmasıyla ilgili "Keşke bana yapsaydı" demesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Yarışmacının sözleri sağlıksız ilişki algısını normalleştirdiği gerekçesiyle eleştirildi.

'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' yeni sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı ancak ilk bölümlerden itibaren tartışmalı anlar gündeme gelmeye başladı. Programın yarışmacılarından Ayla, sevgilisi Cemal'in sinirlenip duvara yumruk attığı bir anı anlatırken kurduğu cümlelerle büyük şaşkınlık yarattı.

"KEŞKE BANA YAPSAYDI" SÖZÜ İNFİAL YARATTI

Ayla, Cemal'in öfkeyle duvara yumruk atmasından kendisini sorumlu tuttuğunu söyleyerek "Keşke bana yapsaydı" ifadelerini kullandı. Yarışmacının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Ayla'nın açıklamalarını sağlıksız ilişki algısını normalleştirmek olarak değerlendirerek programı ve yapımcıları eleştirdi.

PERİNAZ'DAN MUSTAFA'YA TOKAT

Önceki gün de gelin adayı Perinaz, tanıma yolunda olduğu Kerem ile tartışma yaşayan damat adayı Mustafa ile karşı karşıya gelmişti. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Perinaz, Mustafa'ya tokat atmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

iğrençsiniz

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Memleket te ne ahlak kaldı nede maneviyat Yazıklar olsun bu ülkeyi bu hale sokanlara

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyhyqxfpnh2:

Radyo televizyon iş kurumu siz nerdesiniz siz sadece Halk TV TV bir den başka uğraşacak bir işiniz yok mu bu ülkede açık açık ekranlarda milleti fuhuşa teşvik ediyor siz neden seyirci kalıyorsunuz yoksa siz mi bu işi teşvik ediyorsunuz günah yazıktır bir İslam ülkesinde böyle bir programın olması en büyük sorumluluk günü size düşüyor bunu böyle bilin

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerdckm6262:

gelin adayı’mı OR….PU’mu belli değil

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısezgin_duman:

bu evlılık adı altındaki programlar kaldırılmadımı bu gene devam edıyor ama bu da yakında kapanıyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
