Kısmetse Olur'da gelin adayının garip tavırları olay oldu

'Kısmetse Olur' yarışmasında gelin adayı Elisa'nın boşluğa konuşup kahvesini içtiği anlar, sosyal medyada hızla yayıldı. Yarışmanın o bölümü, izleyenler arasında şaşkınlık yaratırken görüntüler kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı.

YORUMLAR İKİYE BÖLDÜ

Viral olan video sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bazı izleyiciler durumu eleştirirken bazıları da görüntüleri "anlık bir dalgınlık" olarak değerlendirdi. Paylaşımın altına "Kısmet değilmiş ki kendi kendine konuşuyor", "Galiba kafayı sıyırıyoruz biraz", "Akıl sağlığı yerinde değil sanırım" gibi yorumlar yazıldı.

PROGRAMIN EN ÇOK KONUŞULANLARI ARASINA GİRDİ

Elisa'nın görüntüleri, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri haline gelirken olayın ardından sosyal medya platformlarında kısa sürede binlerce etkileşim aldığı görüldü.