Kısmetse Olur'da gelin adayının garip tavırları olay oldu
'Kısmetse Olur'da gelin adayı Elisa'nın boşluğa konuşup kahve içtiği anlar sosyal medyada viral oldu. Video altına yapılan yorumlar dikkat çekerken, görüntüler programın en çok konuşulan anları arasına girdi.
- Sosyal medyada bazı kullanıcılar durumu eleştirirken bazıları anlık bir dalgınlık olarak değerlendirdi.
YORUMLAR İKİYE BÖLDÜ
Viral olan video sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bazı izleyiciler durumu eleştirirken bazıları da görüntüleri "anlık bir dalgınlık" olarak değerlendirdi. Paylaşımın altına "Kısmet değilmiş ki kendi kendine konuşuyor", "Galiba kafayı sıyırıyoruz biraz", "Akıl sağlığı yerinde değil sanırım" gibi yorumlar yazıldı.
PROGRAMIN EN ÇOK KONUŞULANLARI ARASINA GİRDİ
Elisa'nın görüntüleri, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri haline gelirken olayın ardından sosyal medya platformlarında kısa sürede binlerce etkileşim aldığı görüldü.