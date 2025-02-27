Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı

Yıllar önce ekranda fırtınalar estiren izdivaç programı Kısmetse Olur, yarışmacılarıyla zaman zaman tekrar gündeme geliyor. Programın favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel, yıllar sonra bir araya gelerek nişanlandı.

Bir dönemin sevilen programı Kısmetse Olur'da yarışmacı olan Aycan Varış ve Onur Yüksel 9 yıllık aranın ardından ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.

Çift, evlenme kararı aldıklarını geçtiğimiz günlerde sevenleriyle paylaşmışlardı.

BALİ NİKAHI KIYMIŞLARDI

Evlilik öncesi Bali tatillerinde formaliteden bir nikah kıyan Aycan ile Onur, nişanlandı.

Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, ne zaman evlenecekleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.