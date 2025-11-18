Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen'in değişimi şaşırttı

Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden Ayça Ekin Beğen, aylar süren sessizliğin ardından sokak fotoğrafçısının objektifine takılarak yeniden gündeme geldi.

Estetik operasyonları ve değişimiyle şaşırtan Beğen, yarışmaya dair yaptığı "Kurgu vardı" itirafıyla sosyal medyanın konuştuğu isim oldu.

AYÇA EKİN BEĞEN'İN DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYAYI ŞAŞIRTTI

Kanal D'nin fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur ile tanınan Ayça Ekin Beğen, son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlar ve yaşadığı fiziksel değişimle sık sık gündeme geliyordu. Yarışmanın ekranlardaki dönemindeki doğal hâlinden oldukça farklı bir görünüme kavuşan Beğen, bir süredir sosyal medyada sessizliğe bürünmüştü.

AYLAR SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Uzun bir aranın ardından yeniden görüntülenen Beğen, sokak fotoğrafçısı Bahadırcan Taşdan'ın kamerasına yansıdı. Son hâli sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, takipçileri Beğen'in değişimini konuşmaya başladı.

YARIŞMAYA DAİR İTİRAFI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ayça Ekin Beğen'in yeniden görünmesi kadar dikkat çeken bir diğer konu ise Kısmetse Olur programına dair yaptığı çarpıcı açıklamaydı. Beğen, kendisine yöneltilen "Kurgu var mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi, "Kurgu vardı. Elimizde bir senaryo yoktu ama 'şöyle yapın, böyle yapın' deniliyordu. Aşk için kavga ediyorduk, boş ver."

Bu açıklama, programla ilgili yıllardır süren iddiaları yeniden alevlendirdi.