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Asya geldi, evde işler değişti! Gupse Özay'dan "kıskançlık" paylaşımı

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Geçtiğimiz haftalarda bebekleri Asya'ya kavuşan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Çiçeği burnunda anne Gupse Özay yaptığı 'kıskançlık' paylaşımıyla dikkat çekti. Özay, kızı kucağındayken sevimli köpeklerinin bakışını çekerek "Yok canım ne kıskançlığı?" notunu ekledi.

2020 yılında Çeşme'de Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda Asya adını verdikleri kızını kucağına aldı. Sevenleri sabırsızlıkla Asya'nın fotoğrafını beklerken, Özay'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"YOK CANIM NE KISKANÇLIĞI?"

Güzel oyuncu, kızı Asya ve köpeğinin bir anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızı kucağındayken kendilerini izleyen köpeğinin bakışını çeken Özay, "Yok canım ne kıskançlığı?" notunu ekledi.

İşte o paylaşım;

Asya geldi, evde işler değişti! Gupse Özay'dan 'kıskançlık' paylaşımı

Asya geldi, evde işler değişti! Gupse Özay'dan 'kıskançlık' paylaşımı

Asya geldi, evde işler değişti! Gupse Özay'dan 'kıskançlık' paylaşımı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Barış Arduç Gupse Özay Sinema Asya Magazin Haberler

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