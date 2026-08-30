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Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı
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Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayında vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüdü. Valilik önünde başlayan yürüyüşe vali, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve gençler katıldı; Cacabey Meydanı'nda sona eren etkinlikte konserlerle bayram coşkusu sürdü.

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kırşehir Valiliği önünde başlayan fener alayına Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve eşi, milletvekilleri, Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, siyasi parti temsilcileri, Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik ettiği yürüyüşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Kortej boyunca gençler tarafından Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri açıldı.

Valilik önünden başlayan yürüyüş, Cacabey Meydanı'nda sona erdi. Fener alayının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meydanda konser etkinlikleri düzenlendi. Vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerde bayram coşkusunu sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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