Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kırşehir Valiliği önünde başlayan fener alayına Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve eşi, milletvekilleri, Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, siyasi parti temsilcileri, Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik ettiği yürüyüşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Kortej boyunca gençler tarafından Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri açıldı.

Valilik önünden başlayan yürüyüş, Cacabey Meydanı'nda sona erdi. Fener alayının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meydanda konser etkinlikleri düzenlendi. Vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerde bayram coşkusunu sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı