Kirli Sepeti... KAHRAMAN VE İLKGÜL GERÇEKLERİN PEŞİNDE!

İlkkan'ın serbest bırakılması, Songül'ü sevindirse de Songül çocuklarının ondan gizli İlkgül'ün okul parasını ne yaptıklarını sindiremez. İlkgül ve İlkkan'ı, değiştiğini iddia eden Yılmaz ile birbirlerine bırakıp evini terk eder.

Tam Yılmaz'ın değiştiğine inanırken ise diğer kadının gelmesi Songül için her şeyi değiştirir.

Aylin'in Cavidan ve Yasemin'e sonunda gerçekleri itiraf etmesi anne-kızı birbirine daha yaklaştırırken, Yasemin'le Aylin'in arasının açılmasına sebep olur.

Cavidan, kızını korumak için Medine'nin üzerine gidince Medine Murat'a daha da çok sığınmak durumunda kalır.

Kıymet sayesinde kendini aşkın kollarında bulan Hayriye ne kendine döndürülen dolapların ne de çalıştığı evde olacak hanedan değişiminin farkına varabilir.

Kahraman ve İlkgül ise Meryem'in ölümünün ardındaki gerçeklerin peşine düşerler.