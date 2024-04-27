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Kirli Sepeti final mi yapıyor? Kirli Sepeti bitiyor mu 2024?

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Kirli Sepeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kirli Sepeti final mi yapacak merak ediyor. Peki, Kirli Sepeti final mi yapıyor? Kirli Sepeti bitiyor mu 2024?

Kirli Sepeti dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Kirli Sepeti bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti final mi yapıyor? Kirli Sepeti bitiyor mu 2024?

KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kasap et derdinde Hayriye can derdindeyken yanında kim var kim yok bakmadan paraları olduğunu söyleyiverir. Paranın kokusunu alan Aydan, Songül'ün başına İlkkan'ı kullanarak iyice bela olur. Hayriye çöpçatanlık peşinde koşarken hiç farkında olmadan masum birinin canının yanmasına vesile olur. Kırık kalpleri toparlamak yine ona kalır. Medine ise abisinden hiç beklenmedik bir darbe alır. Medine'yi iyi bir kocaya emanet etmek isteyen abi, herkesi aynı eve toplar. Songül hangi birinin yardımına yetişeceğini şaşırdığı sırada bir de işinden olur. Ortalık iyice karışmışken İlkkan ve Medine'nin aynı odayı paylaştığı eve Aydan bir yıldırım gibi düşer. Peki aynı çatı altında bu kadar çok sır ve yalan bu sefer kimin ayağına dolanacaktır?

KİRLİ SEPETİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kulislerden gelen bilgilere göre NOW'un yeni sezonda devam edeceği dizileri Hudutsuz Sevda ve Kızıl Goncalar. Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti ise son dakika karar değişikliği olmazsa final yapacak.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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