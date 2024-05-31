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Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü! Üç başrol oyuncusu ayrılıyor

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Ekranların sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Halil İbrahim Kurum'un ardından dizide Feyyaz ile Nergis'i oynayan Serhat Kılıç ile Gözde Seda Altuner ekibe veda ediyor.

NOW TV'de yayınlanan ve başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Furkan Palalı, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç ile Devrim Yakut'un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde 3 isim ayrılıyor.

YENİ SEZONA DEVAM EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği MedYapım imzalı dizinin yeni sezon hikayesi değişiyor. Yeni sezon hikayesinde sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor. Haberin duyulmasıyla ekibe ilk veda eden isim Halil İbrahim Ceylan oldu. Dizinin Feyyaz'ı Serhat Kılıç ile Nergis'i Gözde Seda Altuner ekibe veda etti. Dizinin ilerleyen günlerinde yeni ayrılıklar da yaşanacak. Kirli Sepeti, NOW TV'nin yeni sezonda devam edecek projeleri arasında yer alıyor.

Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü! Üç başrol oyuncusu ayrılıyor

Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü! Üç başrol oyuncusu ayrılıyor

Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü! Üç başrol oyuncusu ayrılıyor

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Halil İbrahim Kurum Gözde Seda Altuner Yaprak Dökümü Serhat Kılıç Kirli Sepeti 3.Sayfa Magazin Haberler

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