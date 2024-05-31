Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü! Üç başrol oyuncusu ayrılıyor

NOW TV'de yayınlanan ve başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Furkan Palalı, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç ile Devrim Yakut'un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde 3 isim ayrılıyor.

YENİ SEZONA DEVAM EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği MedYapım imzalı dizinin yeni sezon hikayesi değişiyor. Yeni sezon hikayesinde sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor. Haberin duyulmasıyla ekibe ilk veda eden isim Halil İbrahim Ceylan oldu. Dizinin Feyyaz'ı Serhat Kılıç ile Nergis'i Gözde Seda Altuner ekibe veda etti. Dizinin ilerleyen günlerinde yeni ayrılıklar da yaşanacak. Kirli Sepeti, NOW TV'nin yeni sezonda devam edecek projeleri arasında yer alıyor.