Kıraç'tan Bekilli Üzüm Festivali'nde Usta Sanatçılara Vefa Gecesi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen üzüm festivalinde sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, hayatını kaybeden usta sanatçıları dillerden düşmeyen eserleriyle andı. Sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç'a festival alanını dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin üçüncü gününde ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Kıraç'ın, hayatını kaybeden usta sanatçıları dillerden düşmeyen eserleriyle andığı konserde renkli görüntüler yaşandı.

Sevile sanatçı Kıraç, konserinde hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerini de unutmadı. Cem Karaca'nın "Tamirci Çırağı", Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", Edip Akbayram'ın "Kibar Gelin" ve Erkin Koray'ın "Estarabim" şarkılarını seslendirdi. Usta sanatçıların unutulmaz eserleri yeniden hayat bulurken, Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara seyirciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı