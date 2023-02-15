Psikolog Arif Verimli'den üniversitelerin kapatılmasına tepki: Daha iyi planlama yapılabilirdi

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından 10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken okullar da 1 Mart'a kadar kapatıldı. Üniversiteler ise uzaktan eğitime geçti. Depremden etkilenen vatandaşlar da KYK yurtlarına yerleştirildi.

"DEPREMZEDELERİ YERLEŞTİRECEK TEK RESMİ KURUM KYK YURTLARI MI?"

Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Arif Verimli, eğitimin uzaktan devam edilmesine ve öğrencilerin KYK yurtlarından çıkartılmasına tepki gösterdi. Deprem felaketinin ardından daha iyi bir planlama yapılması gerektiğini söyleyen Verimli, "Çocukların eğitimi son derece önemli. Deprem bölgesinde eğitim ertelenmesi kabul ama deprem bölgesi dışındaki yerlerin eğitiminin aksi olması gerekir. Örneğin KYK yurtları boşaltıldı. Bu çocukların evine gitmesi için cebinde parası yok. Bu çocukların bir kısmının ailesi Kahramanmaraş civarında ve evleri yıkıldı. Bu tür acılar var. Daha iyi planlanabilirdi diye düşünüyorum. Kimse yanlış anlamasın ama benim burada anladığım tek şey var. O da depremzedeleri yerleştirecek tek resmi kurum KYK yurtları gibi geldi. Pek çok seçenek var" dedi.