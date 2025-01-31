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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım

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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı, dünya genelinde 80 milyon saati aşkın izlenen Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı, dünya genelinde 80 milyon saati aşkın izlenen Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonundan ilk tanıtım geldi.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Bertan Başaran oturduğu, Sarıkaya'nın başrolü Fatih Artman, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş ile paylaştığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin oyuncu kadrosunu Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Esra Ruşan, Efe Tunçer ve Kamil Güler oluşturuyor.

CEM MURATHAN'A FAZLA DİRENEMİYOR

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon konusu şöyle:

Leyla, düğün günü terk ettiği Ömer'i hayatından tamamen çıkarıp yepyeni bir evde, yeni bir mahallede, can arkadaşları, yeni komşuları ve kararlarıyla yoluna devam eder. Bu süre boyunca peşini hiç bırakmayan Cem Murathan'a ise daha fazla direnemez ve onunla bir ilişkiye başlar. Başta Ömer olmak üzere herkesin hayatını etkileyen bu ilişkide, Leyla Cem'i tanımaya başlayacak ve geçmişine doğru sıkı sıkıya kapalı olan bir kapıyı aralayacaktır.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTolga Cem:

Bunda ne oyunculuk, ne alımlılık, ne de güzellik var. Nasıl bu kadar öne çıkartılıyor, anlamak mümkün değil....

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıNur:

Hep bu kişiyi ekranlarda görmek zorunda mıyız?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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