Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği alfabe sorusu gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine ilginç anlara sahne oldu. Programda yarışmacının alfabe sorusunda elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor. Fakat son bölümde yaşananlar adeta ekran başındakileri çileden çıkardı.

3'ÜNCÜ SORUDA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmanın son bölümündeSadrettin Doğu Aytun isimli yarışmacıya sorulan alfabe sorusu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Yarışmaya hızlı başlayan yarışmacı 3'üncü soruda takıldı. 3 bin TL'lik üçüncü sorudaki alfabe sorusunu yanlış yanıtlayan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Aytun 2 bin TL alıp yarışmaya veda etti.

"29 harfli Türk alfabesinin sondan yirmi beşinci harfi hangisidir?"

A-) D

B-) E

C-) U

D-) Ü

Doğru Cevap : A şıkkı