Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı stresine yenik düştü

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı stresine yenik düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Sümmeye Layık'ın performansı dikkat çekti. 200 bin TL değerindeki 9. soruya kadar ulaşan yarışmacı, doğru cevabı bilmesine rağmen risk almayarak yarışmadan çekildi.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan programda yarışmacıların performansları dikkat çekti. Yarışmaya katılan Sümmeye Layık, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçerek ikinci barajı görme başarısı gösterdi. Başarılı ilerleyişiyle 9. soruya kadar ulaşan yarışmacı, 200 bin TL değerindeki kritik soruyla karşı karşıya kaldı.

Karşısına çıkan soruda, "İlgisi yok, ne ilgisi var anlamında kullanılan sözün TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre yazılışı hangisidir?" ifadesi yer aldı. Yarı yarıya jokerini kullanan Layık'ın önünde yalnızca iki seçenek kaldı:

A) Kel alaka

B) Kelalaka

STRESİNE YENİK DÜŞTÜ

Sümmeye Layık, aslında cevabının "B- Kelalaka" olduğuna inandığını dile getirdi. Ancak yarışmanın stresini de gerekçe göstererek, "Televizyon karşısında olsaydım 'B' derdim ama çekilmek istiyorum" sözleriyle oyundan ayrılmayı tercih etti.

Böylece doğru cevabı bilmesine rağmen risk almak istemeyen yarışmacı, heyecanlı anların ardından yarışmaya veda etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
İsrailli bakan Sumud Filosu'ndaki aktivistlere 'terörist' diyerek hakaret etti

İsrailli bakan aktivistlere "Terörist" dedi, tokat gibi yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylarca kriz iddialarıyla konuşulmuşlardı! Melek Mosso Serkan Sağdıç boşandı

Aylardır kriz haberleriyle gündemdeydi! Beklenen hamle geldi
TOGG'dan 700 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.