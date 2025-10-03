Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı stresine yenik düştü

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan programda yarışmacıların performansları dikkat çekti. Yarışmaya katılan Sümmeye Layık, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçerek ikinci barajı görme başarısı gösterdi. Başarılı ilerleyişiyle 9. soruya kadar ulaşan yarışmacı, 200 bin TL değerindeki kritik soruyla karşı karşıya kaldı.

Karşısına çıkan soruda, "İlgisi yok, ne ilgisi var anlamında kullanılan sözün TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre yazılışı hangisidir?" ifadesi yer aldı. Yarı yarıya jokerini kullanan Layık'ın önünde yalnızca iki seçenek kaldı:

A) Kel alaka

B) Kelalaka

STRESİNE YENİK DÜŞTÜ

Sümmeye Layık, aslında cevabının "B- Kelalaka" olduğuna inandığını dile getirdi. Ancak yarışmanın stresini de gerekçe göstererek, "Televizyon karşısında olsaydım 'B' derdim ama çekilmek istiyorum" sözleriyle oyundan ayrılmayı tercih etti.

Böylece doğru cevabı bilmesine rağmen risk almak istemeyen yarışmacı, heyecanlı anların ardından yarışmaya veda etti.