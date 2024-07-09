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Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu

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Kim milyoner Olmak İster'e katılan Seda Aslankara Abanoz, joker haklarını kullanmadan 200 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışma tarihine geçen isim, başarısına kendi de şaşırdı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, joker haklarını kullanmadan 200 bin TL'lik soruyu açtırdı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR GERÇEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Seda Aslankara Abanoz, sorulara peş peşe cevap vererek 200 bin TL'ye kadar geldi. Yarışmacının başarısı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İmirzalıoğlu, "Seda Hanım yürekten tebrik ediyorum, ilk defa şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. 200 bin liraya 4 jokeriyle gelen ilk yarışmacısınız" diyerek tebrik etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu

YANLIŞ CEVAP VERDİ

Yarışmacıya 200 bin TL'lik soruda ise "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre, 'Aç tavuk kendini şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" soruldu. Soru karşısından bir hayli zorlanan yarışmacı, telefon joker hakkını kullanmak istedi. Konuştuğu kişiye güvenen yarışmacı "D. Darı ambarında sanır" cevabını verdi. Ancak doğru cevap "C. Arpa ambarında sanır" olacaktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL'lik soruyu 4 jokeriyle açan ilk yarışmacı oldu

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

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Yorumlar (5)

cavit dogan:

Kadın "Ata sözlerine" göre doğru cevap vermiş, TDK nedir necidir bilmeyen Dedelerim nenelerim o atasözüne Darı derdi, TDK kafasına göre takılıyor, Ülkenin bir çok kurumunda olduğu gibi. Bakınız şekil A : TÜİK

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Hamit Gündoğdu:

Bu yarışmada aç tavuk kendini arpa ambarında çıkar cevabı net bir ifade değildir.. çünkü yarışmacının verdiği cevap darı ambarı da geçerlidir ve yarışmacı elenmistir.. garip bir durum.

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Çınar Saraç:

Vallaha sorduğumuz bütün sorular o kadar basitti ki benim 16 yaşındaki kızım bile hepsini tek kalemde söyledi bildi, sorduğunuz soruları kişilere göre sorarsanız tabi joker kullanmaz

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HABERCİ:

Darı ambarı olarak söylenirdi ben çocukken. ne ara arpa olmuş

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o. kara:

gitti jokerler abla yaktın bizi...(((

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