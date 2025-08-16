Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi

Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi
Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, 25 kilo vermesiyle gündeme gelmişti. Geçmişte Cushing Sendromu atlatan usta oyuncu için kızı Yağmur Ünal, "Sağlığı çok iyi, en iyi formunda" diyerek endişeleri giderdi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, son dönemdeki belirgin kilo kaybıyla gündeme gelmiş, özellikle 25 kilo vermesi hayranlarında merak ve endişe yaratmıştı. Geçmişte Cushing Sendromu atlattığı bilinen usta oyuncunun son görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz "Dört Yapraklı Yoncası"nın Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte simge isimlerinden olan Şoray'ın sağlık durumuyla ilgili en net bilgi ise kızı Yağmur Ünal'dan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, "Annemin sağlık durumu çok iyi çok şükür. Gayet iyi, en iyi formunda" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Bu açıklama, sinema dünyasındaki dostlarını ve hayranlarını rahatlattı. Şoray'ın hem moralinin hem de enerjisinin yerinde olduğu mesajı, sevenlerinin yüreğine su serpti. Usta sanatçı, geçirdiği zorlu sürecin ardından yeniden en sağlıklı günlerine dönüş sinyali verirken, Türk sinemasındaki efsane konumunu da korumaya devam ediyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
