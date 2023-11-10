Kibariye... "LAFI MI OLUR"A REMİX SÜRPRİZİ!

Başarılı yorumcu Kibariye, müzik listelerini alt üst eden şarkısı “Lafı Mı Olur” parçasının remixini dinleyicilerle buluşturdu.

Kibariye'nin ilk olarak 1993 yılında seslendirdiği şarkı yıllar sonra tekrar viral oldu ve sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırdı. Çok mutlu olduğunu ve şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Kibariye, sevenlerine parçanın remix versiyonuyla sürpriz yaptı.

Sözü ve müziği Eda Özülkü-Metin Özülkü'ye ait olan parçanın remix hali için Kibariye, Efe Can ile çalıştı. Amirali'nin klip yönetmenliğinde kameraların karşısına geçen ünlü sanatçı, müzik severleri yerine oturtmayacak.

Kibariye'nin yeni teklisi "Lafı mı Olur" 10 Kasım'dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…