Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım
Güncelleme:
Ünlü televizyon yıldızı Khloé Kardashian, "The Kardashians" dizisinin yeni sezonunda özel hayatıyla ilgili samimi bir açıklama yaptı. 40 yaşındaki yıldız, üç yıldır kimseyle birlikte olmadığını belirterek, "Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum," dedi. İki çocuk annesi Kardashian, "Şu an sadece çocuklarıma odaklanıyorum, bir ilişki düşünmüyorum," sözleriyle önceliğinin ailesi olduğunu vurguladı.

Reality show dünyasının en tanınan isimlerinden Khloé Kardashian, "The Kardashians" dizisinin yeni sezonunda özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. 40 yaşındaki yıldız, 3 yıldır kimseyle birlikte olmadığını açıklayarak, "Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum," dedi.

"TELEFONUMDA KİMSENİN NUMARASI YOK"

Programda kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın ortağı Simon Huck ile sohbet eden Khloé, Julia Fox'un dört yıldır ilişki yaşamadığını duyunca, kendi durumunu da paylaştı.

"Ben de üç yıldır kimseyle birlikte olmadım," diyen Kardashian, "Ne kimseyle konuşuyorum ne de mesajlaşıyorum. Telefonumda kimsenin numarası bile yok," ifadelerini kullandı.

"TÜM ODAĞIM ÇOCUKLARIMDA"

İki çocuk annesi olan Khloé, Tristan Thompson ile ilişkisinden dünyaya gelen True (7) ve Tatum (3)'un kendisi için her şeyden önemli olduğunu söyledi. Daha önce podcast programında da aynı konuyu dile getiren ünlü isim, "Şu an sadece çocuklarıma odaklanıyorum. Yeni bir ilişki düşünmüyorum. Belki ileride ne olur bilmiyorum ama şu an önceliğim onlar," dedi.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhalil dikici:

bu zamana kadar olduklarına say

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Çotuk:

erkek eli elime değmedi dedi erkeğin eli başka yerlerime veya başka yerleri başka yerlerime değmedi demedi

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

Kadın ilan vermiş adaylara duyurulur diye

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDevran Demir:

nasılsa viblatör var diyorsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Ne yanıyordur bu şimdi için için

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
