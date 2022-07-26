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Kerem Bürsin Taşınacak mı? İşte Cevabı...

Snob Magazin - Magazin
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Kerem Bürsin Taşınacak mı? İşte Cevabı...

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in, İspanya'nın başkenti Madrid'e yerleşeceği yönündeki iddia magazin basınında çok konuşulmuştu. Gazeteci Arif Hür, kaleme aldığı yazıda "Kerem Bürsin, İspanya'nın başkenti Madrid'e yerleşmiyor. Ünlü oyuncunun Türkiye'deki hayranları rahat bir nefes alabilir" dedi. İşte detaylar...

Sen Çal Kapımı, Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi ve Yaşamayanlar gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Kerem Bürsin'in İspanya'nın başkenti Madrid'e yerleşeceği yönündeki iddia magazin basınında çok konuşulmuştu.

Gazeteci Arif Hür, kaleme aldığı yazıda "Kerem Bürsin, İspanya'nın başkenti Madrid'e yerleşmiyor. Ünlü oyuncunun Türkiye'deki hayranları rahat bir nefes alabilir" dedi.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Sık sık İspanya'ya seyahat gerçekleştiren, İspanyol aktör Alvaro Morte ile yakın dost olan ve İspanya'da olası film imkanlarını değerlendiren Kerem Bürsin'in, İspanya'nın başkenti Madrid'e yerleşeceği yönündeki iddia magazin basınında çok konuşulmuştu.

İspanyol basını tarafından ortaya atılan bu iddianın gerçeği yansıtmadığını öğrendim. Bürsin'in sözleri çarpıtılmış. Bürsin, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürecektir. Ama Madrid'e yerleşme gibi bir durum söz konusu değil. Ünlü oyuncunun Türkiye'deki hayranları rahat bir nefes alabilir."

İspanya'daki hayranları nedeniyle "Madrid'i ancak sabah 4'lerde çıkarak dolaşabiliyorum" diyen Bürsin, "İnsanlar tabii ki tanıyor ama çok tatlı, saygılı ve sıcak bir şekilde karşılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Snob Magazin / Magazin

Kerem Bürsin İspanya Türkiye Madrid Magazin Haberler

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