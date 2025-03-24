Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı

Kanal D'de ekrana gelen 'Güneşi Beklerken' dizisiyle üne kavuşan Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Geçmişte Hande Erçel ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle aşk yaşayan Kerem Bürsin'in kalbi uzun süreden beri boştu. Bürsin'in geçtiğimiz aylarda Sabancıların torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Aramızda Kalmasın programında sorularını yanıtlayan ve Melisa Tapan ile sürpriz ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum" demişti. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikiliden geçtiğimiz haftalarda ise herkesi şaşırtarak ani bir ayrılık kararı almıştı. Ayrılık kararı sonrası bir proje için yurtdışına giden Bürsin radikal bir karar alarak uzun süre sonra imaj değişikliğine gitti.

YENİ İMAJIYLA GÖZLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Son olarak yurtdışında bir projeye katılan Bürsin, hayranlarını şaşırtan bir değişime gitti. Uzun ve dalgalı saçlarıyla tanınan yakışıklı oyuncu, saçlarını kazıtarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

SEVENLERİNDEN İKİYE BÖLÜNEN YORUMLAR GELDİ

Ünlü oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi hayranları yeni görünümünü çok beğenirken, bazıları ise eski halini özlediklerini dile getirdi. "Yakışıklılık evrim geçirdi!", "Eski saçlarını geri getir!" ve "Kerem her haliyle karizmatik" gibi yorumlar yapıldı.