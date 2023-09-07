Kendi Düşen Ağlamaz... YALANLAR ORTAYA ÇIKIYOR!

Güçlü oyuncu kadrosu ve samimi anlatımı ile yaz aylarına iddialı bir başlangıç yapman TRT 1’in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz” 12. bölümüyle 7 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00 ‘de izleyiciyle buluşuyor.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize ve Serkan arasındaki eğlenceli bir o kadarda çekişmeli evlilik oyununda bu hafta neler olacak?

Hayri ve Kezban'ın Türkan'ı da yanlarına alarak yaptıkları baskın, herkesi şok etmiştir. Kadir, kız istemeye gelmişken Türkan'la karşılaşmıştır. Ama yaşayacağı asıl şok, bu değildir.

Öğrendiği gerçeğin ağırlığını taşıyamaz ve bir süre ortalardan kaybolur. Serkan ise yıllar sonra annesiyle karşılaşmanın şokunu diğerlerinden farklı şekilde yaşamakta, onu yok saymaktadır.

Bu yüzden planını değiştirmeyecek, Alize ile adım attığı gerçek evlilik yolundan dönmeyecektir. Geçmişini mahveden annesinin geleceğini de mahvetmesine izin vermeyecektir.

Kına hazırlıkları tam gaz devam ederken, Kezban'ın Serkan'a kınada Alizeye takması için verdiği aile yadigarı broş Bahattin'in yeni mesleği, hokkabazlığın kurbanı olmuş;

Serkan hem broşu bulmuş hem de annesini hırsız damgasından kurtarmıştır. Yani Serkan, planını hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyecektir. Tüm engeller savuşturulup kına gecesi gelip çattığında, Nurettin'in korktuğu başına gelmiştir.

Kadir, dönmeye karar vermiştir. Kadirden gelen telefonla acaba Alize; Serkan'ın ve babasının kurduğu oyunu ve söyledikleri yalanı öğrenecek midir?