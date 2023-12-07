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Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde bu hafta neler olacak

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Alize, Serkan'ın Mesut'la sözleşme imzalamasına engel olamayınca gerçekleri açıklamaktan başka çaresi kalmamıştır. Alize, Serkan'a Mesut'un kim olduğunu söylediğinde ikinci şoku yaşar. Serkan, Alize'nin kendisini bu kadar saf zannetmesini hem hazmedememiş hem de Alize'nin gizli saklı iş çevirmesine çok öfkelenmiştir. Alize, özür dilemediği sürece Serkan da geri adım atmayacaktır. İki inatçı aşığı zor günler beklemektedir. Alize, sonunda Serkan'ın onsuz hayata alıştığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Fakat aşıklarımız henüz bilmese de tehlike çanları oldukça yaklaşmış, Mesut son kozunu oynamıştır.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde bu hafta neler olacak:

Alize, Serkan'ın Mesut'la sözleşme imzalamasına engel olamayınca gerçekleri açıklamaktan başka çaresi kalmamıştır. Alize, Serkan'a Mesut'un kim olduğunu söylediğinde ikinci şoku yaşar.

Serkan, Alize'nin kendisini bu kadar saf zannetmesini hem hazmedememiş hem de Alize'nin gizli saklı iş çevirmesine çok öfkelenmiştir. Alize, özür dilemediği sürece Serkan da geri adım atmayacaktır. İki inatçı aşığı zor günler beklemektedir.

Alize, sonunda Serkan'ın onsuz hayata alıştığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Fakat aşıklarımız henüz bilmese de tehlike çanları oldukça yaklaşmış, Mesut son kozunu oynamıştır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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