Alize, Serkan'a tüm gerçekleri anlatacakken bayılır ve hastaneye kaldırılır. Serkan ise Alize ile evliliğini gerçekleştirmek için karar alır. Düğün hazırlıkları başlarken Kadir'in söyledikleri kara bulutların habercisidir. Hayri ve Kezban ise düğün hazırlıklarını durdurmak için plan yapar.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize ve Serkan arasındaki eğlenceli bir o kadar da çekişmeli evlilik oyununda bu hafta neler olacak?

Alize, Serkan'a tüm gerçekleri anlatacakken o gerçeğin ağırlığına dayanamayıp bayılır. Serkan ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Alize'nin durumu iyidir ancak annesiyle ilgili gerçekleri Serkan'dan saklamak Alize'yi vicdani bir açmaza götürür.

Serkan ise hastaneden çıktıktan sonra, Alize'yle ilişkisini ve hayatlarını kökünden değiştirecek bir karar alır; Alize ile evliliğini gerçek kılacak, üzerinden atladıkları ne varsa onları tek tek gerçekleştirecektir.

Alize-Serkan çiftinin düğün hazırlıkları da böylece başlamış olur. Ancak bu süreçte Kadir, Nurettin'e öyle bir şey söyler ki adeta Alize-Serkan ilişkisindeki kara bulutların habercisidir.

Serkan'ın düğün hazırlıklarını yanlış anlayan Hayri, Kezban'la birlikte bu hazırlıkları durdurabilmek için harekete geçer. Kendince yaptıkları plan ise büyük buluşmayı; Türkan ve çocuklarının bir araya gelmesini sağlar.